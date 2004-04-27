به گزارش خبرگزاري مهر، اين همايش با هدف فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي آشنايي هر چه بيشتر جامعه مهندسي كشور با مزايا و ويژگي هاي كامپوزيت هاي FRP و نيز ارايه نتايج تحقيقات انجام شده با حضور متخصصان از ايران ، آمريكا ، سوييس و ژاپن برگزارخواهد شد.
در اين همايش، خواص كامپوزيت هاي FRP ، تقويت وترميم اجزاي سازه اي با استفاده از FRP ، دوام وعملكرد FRP در برابر عوامل محيطي ، مطالعات موردي كاربرد FRP در مهندسي عمران، معيارهاي طراحي و آيين نامه اي و ... مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در اين همايش يك روزه علاوه بر ارايه مقالات علمي و سخنراني هاي كليدي توسط متخصصين داخلي وخارجي ، نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان و كارگاره آموزشي نيز برگزار خواهد شد.
امروزه استفاده از مواد كامپوزيت FRP (پليمرهاي تقويت شده با الياف Fiber -Reinforced Polymers با ويژگي هاي ممتازي چون مقاومت زياد ، سبك بودن ، دوام در برابر خوردگي ، سرعت و سهولت درحمل و نصب به عنوان روشي كار آمد براي بهسازي ونيز ساخت سازه ها شناخته مي شود با وجود رشد فزاينده در كاربردهاي سازه اي ، كامپوزيت هاي FRP در سطح جهاني ، به كارگيري اين مواد براي بهسازي و ساخت و ساز ابنيه فني عملا هنوز دركشور ما جايگاه خود را نيافته است.
هفته آينده
همايش كاربرد كامپوزيت هاي FRP در بهسازي و ساخت سازه ها برگزار مي شود
مركز تحقيقات ساختمان و مسكن اولين همايش " كاربرد كامپوزيت هاي FRP در بهسازي و ساخت سازه ها " را 15 ارديبهشت ماه جاري در تهران برگزار مي نمايد.
به گزارش خبرگزاري مهر، اين همايش با هدف فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي آشنايي هر چه بيشتر جامعه مهندسي كشور با مزايا و ويژگي هاي كامپوزيت هاي FRP و نيز ارايه نتايج تحقيقات انجام شده با حضور متخصصان از ايران ، آمريكا ، سوييس و ژاپن برگزارخواهد شد.
نظر شما