همايش كاربرد كامپوزيت هاي FRP در بهسازي و ساخت سازه ها برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، اين همايش با هدف فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي آشنايي هر چه بيشتر جامعه مهندسي كشور با مزايا و ويژگي هاي كامپوزيت هاي FRP و نيز ارايه نتايج تحقيقات انجام شده با حضور متخصصان از ايران ، آمريكا ، سوييس و ژاپن برگزارخواهد شد.

در اين همايش، خواص كامپوزيت هاي FRP ، تقويت وترميم اجزاي سازه اي با استفاده از FRP ، دوام وعملكرد FRP در برابر عوامل محيطي ، مطالعات موردي كاربرد FRP در مهندسي عمران، معيارهاي طراحي و آيين نامه اي و ... مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

در اين همايش يك روزه علاوه بر ارايه مقالات علمي و سخنراني هاي كليدي توسط متخصصين داخلي وخارجي ، نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان و كارگاره آموزشي نيز برگزار خواهد شد.

امروزه استفاده از مواد كامپوزيت FRP (پليمرهاي تقويت شده با الياف Fiber -Reinforced Polymers با ويژگي هاي ممتازي چون مقاومت زياد ، سبك بودن ، دوام در برابر خوردگي ، سرعت و سهولت درحمل و نصب به عنوان روشي كار آمد براي بهسازي ونيز ساخت سازه ها شناخته مي شود با وجود رشد فزاينده در كاربردهاي سازه اي ، كامپوزيت هاي FRP در سطح جهاني ، به كارگيري اين مواد براي بهسازي و ساخت و ساز ابنيه فني عملا هنوز دركشور ما جايگاه خود را نيافته است.

