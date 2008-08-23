آمادگی زرداری برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رضا ربانی، قائم مقام حزب مردم پاکستان اعلام کرد: زرداری، رهبر حزب مردم و همسر بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق این کشور تصمیم گرفته است به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کند.

نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان هم امروز بعد از دیدار با سران حزب مردم در جمع خبرنگاران اعلام کرد: آماده است در صورت حذف اصلاحیه هفدهم قانون اساسی این کشور که طبق آن رئیس جمهور می تواند پارلمان را منحل کند با ریاست جمهوری زرداری موافقت کند.

همچنین روز جمعه، نمایندگان پارلمان پاکستان که عضو حزب مردم این کشور هستند رسما زرداری را به عنوان نامزد خود برای ریاست جمهوری انتخاب کردند.

در پی کناره گیری داوطلبانه مشرف از قدرت و اعلام 6 دسامبر به عنوان زمان انتخابات ریاست جمهموری پاکستان، تلاش برای کسب قدرت بیشتر در میان احزاب این کشور افزایش یافته است.