پيگيري سرنوشت ديپلمات هاي ايراني در لبنان

با گذشت 22 سال از اسارت 4 ايراني در لبنان ، متاسفانه هنوز خبر موثقي از وضعيت آنان به دست نيامده است . به همين منظور خانواده آنان اقدام به راه اندازي صفحات ويژه در اينترنت نموده اند

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر ، جهت پيگيري وضعيت گروگانهاي ايراني كه 14 تيرماه سال 1361 در منطقه « برباره » در شمال بيروت توسط نيروهاي فالانژيست وابسته به اسرائيل به اسارت در آمدند و از آن تاريخ تا امروز هيچ خبر موثقي از سرنوشت آنان به دست نيامده است ، خانواده و دوستان آنان اقدام به راه اندازي سايت و وبلاگ كرده اند تا به اين طريق هم از اخبار و نظرات ديگران آگاه شوند و هم صداي مظلوميت خانواده اين چهار گروگان فراموش شده را به گوش جهانيان برسانند .

 

احمد متوسليان و كاظم اخوان دو تن از گروگانهاي ايراني

 به همين منظور ، خانواده سيد محسن موسوي سرپرست سفارت ايران در بيروت ، اقدام به راه اندازي سايتي نموده اند كه در آن اين مطالب به چشم مي خورد :

 دلايل زنده بودن - خانواده - زندگي نامه گروگانها - اعلام آمادگي براي كمك - ارتباط با ما و ...

www.4irani.org

همچنين وبلاگ ديگري از سوي بستگان كاظم اخوان خبرنگار و عكاس ايراني ، جهت پيگيري سرنوشت او و سه همراهش راه اندازي شده است كه جديدترين اخبار ، اطلاعات و نظرات درباره وضعيت چهار ايراني اسير در آن به چشم مي خورد .

www.kazemakhavan.persianblog.com

از سوي گروهي ديگر نيز وبلاگي براي انتشار اخبار و اطلاعات گروگانهاي ايراني راه اندازي شده است :

www.thewall1.blogspot.com

 

