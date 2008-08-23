37 طرح بزرگ صنعتی و معدنی در استان مرکزی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دکتر محمود احمدی نژاد که شامگاه شنبه در دیدار با مردم استان مرکزی در ورزشگاه شهدای پنجم مرداد اراک سخنرانی می کرد افزود : همچنین در راستای ایجاد اشتغال تصویب ایجاد 22 منطقه نمونه گردشگری در دستور کار دولت است.

وی با اشاره به اینکه در راستای احداث سریع مسکن در شهرستانهای استان مرکزی نیز مصوباتی اجرا می شود خاطرنشان کرد : در این جلسه تکمیل راههای استان، مجتمعهای صنعتی، شهرکهای صنعتی، همچنین ایجاد و تکمیل مجتمعهای فرهنگی و هنری در استان مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس جمهور از احداث دو نیروگاه 500 مگاواتی برق در استان مرکزی خبر داد و گفت : با حمایت دولت سد "کمال صالح" برای تامین آب شرب اراک در حال احداث است و راه اندازی آن تا خرداد سال آینده پیش بینی می شود.

دکتر احمدی نژاد همچنین از احداث سه مجموعه ورزشی و دو مجموعه ورزشی همراه با استخر سرپوشیده برای خواهران و برادران در استان خبر داد.

وی با یادآوری اینکه در سفر اول دولت به استان تلاش شد بخشهای از مشکلات استان حل شود گفت : بخشهای مهم مصوبات دور اول در مسیر اجراست و بخشهایی هنوز عملیاتی نشده که در جلسات کارشناسی همه نقاط قوت و ضعف بررسی می شود و تصمیمات جدیدی برای استان مرکزی گرفته می شود.

دکتر احمدی نژاد در بخشهای دیگری از سخنان خود با اشاره به پایداری ملت، رهبری و نظام در برابر زیاده خواهیهای دشمن گفت : اکنون دشمن و استکبار در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، نظامی، ایدئولوژیکی و حتی اندیشه و در موضع تقابل با ملتها به بن بست رسیده و عناصری چون رژیم اشغالگر قدس رو به اضمحلال هستند.

وی تصریح کرد : اکنون 2 هزار صهیونیسم تشکیلاتی با 7 هزار عمله صهیونیست دنیا را به آشوب کشیده اند و اگر خودشان صهیونیسم را جمع نکنند دست قدرت ملتها این جرثومه ها را از صحنه گیتی پاک می کنند.

رئیس جمهور و اعضای کابینه دولت امشب و فردا در استان مرکزی به سر می برند و در پی جلسات و دیدارهای متعدد خود در شهرستانها و مرکز استان در راستای حل مشکلات استان مصوباتی را به تصویب خواهند رساند.