موناليزا در خطر نابودي قرار گرفت

موناليزا اثر لئوناردو داوينچي ، مشهور ترين نقاشي جهان

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، از "اسوشيتدپرس " ، مشهور ترين اثر نقاشي جهان ، "موناليزا : لبخند غمگين " ، در خطر نابودي قرار گرفت .

موزه لوور يكشنبه گذشته اعلام كرد ، مطالعات دقيقي براي مشخص شدن علت اين امر ( و جلو گيري از آن ) در دست اقدام است .

بنا به اين گزارش از زمان انجام آخرين مرمت و بازسازي توسط متخصصان ، اين اثر كه برروي يك تخته چوب نازك سپيدار نقاشي شده ، طاب برداشته است.

اين اثر هنري به دليل اهميت زيادي كه دارد ،در فاصله يك تا دو سال مورد بازرسي و مطالعه دقيقي قرار مي گيرد تا طول عمر آن افزايش يابد .درحالي كه اكنون موزه لوور ، محل نگهداري اين اثر ،اعلام كرده است : شرايط موناليزا موجب بروز پاره اي نگراني ها شده و نياز به انجام يك دوره بررسي جديد را آشكار مي كند .

با اين وجود به دليل اهميت اين اثر موزه لوور، اين تجزيه و تحليل ها رابه شكلي انجام مي دهد كه به نمايش عمومي آن خللي وارد نشود .

انجام بررسي هاي فوق به مركز تحقيق و بازسازي موزه هاي فرانسه ،سپرده شده است .

در حال حاضر اعلام شرايط اثر و تخمين ميزان آسيب پذيري آن در برابر تغييرات آب و هوايي تنها پس از انجام بررسي هاي مذكور ممكن خواهد بود .

چهره پر رمز و راز موناليزا با ابعاد 77 در 53 سانتي متر برروي چوب سپيدار نقاشي شده است . اين اثر مشهور ترين اثر لئوناردو داوينچي است كه در اصل بزرگتر از ابعاد كنوني بوده ، زيرا دو ستون درسمت چپ و راست موناليزا نقاشي شده كه اكنون در تصوير وجود ندارند. همين نقص باعث شده تشخيص اينكه موناليزا در اين اثر ايستاده يا در حالت نشسته دريك ايوان ترسيم شده است دشوار گردد . همچنين جزئيات ديگري از اين نقاشي درحال حاضر ديده نمي شود، زيرا بعضي قسمت هاي اثر درطي سالهاي گذشته، مرمت شده است . گفتني است اين نقاشي با تكنيك "محو " رنگ روغن روي چوب نقاشي شده است .