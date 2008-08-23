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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۲۱:۰۶

حمایت کلینتون از انتخاب بایدن به عنوان معاون اول اوباما

حمایت کلینتون از انتخاب بایدن به عنوان معاون اول اوباما

در شرایطی که نامزد آفریقایی تبار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جوزف بایدن را به معاون اولی خود انتخاب کرده هیلاری کلینتون وی را بهترین گزینه معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کلینتون درباره انتخاب بایدن به عنوان معاون اول اوباما در بیانیه ای اعلام کرد: این انتخاب بهترین انتخاب بود و کسی انتخاب شد که از لحاظ قدرت روحی، تجربه مدیریت و خدمتگزاری استثنائی است.

وی ادامه داد: بایدن معاون اولی هدفمند و پر انرژی برای اوباما خواهد بود و ایندو، انتخابات و بعدها دولت آمریکا را به خوبی اداره خواهند کرد.

در عین حال ستاد انتخابات جان مک کین، نامزد جمهوریخواهان و رقیب اوباما در واکنش به انتخاب بایدن در تبلیغات خود جملاتی از بایدن را در انتقاد از بی تجربگی و عدم آمادگی نامزد آفریقایی تبار انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده منتشر کرد.

بایدن 65 ساله از سال 1973 میلادی به عنوان سناتور در مجلس سنا حضور داشته و همچنین رئیس و از اعضای کمیته روابط خارجی سنا است.

کد مطلب 737180

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