انتشار اولین استاندارد ایزو در حوزه فناوری ‌نانو

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین استاندارد کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC 229) با عنوان ترمینولوژی و تعاریف برای Nano-object "(نانوذرات، نانوالیاف و نانوصفحات) منتشر شد.

این استاندارد که از نوع استانداردهای تعاریف و واژه ها است توسط کارگروه اول این کمیته تدوین و منتشر شد.

در سند استاندارد (ISO/TS 27687:2008) تعاریف مربوط به نانوذرات، نانولوله ها، نانومیله ها، نانوالیاف، نانوصفحات (نانولایه‌ها)، نقاط کوانتومی، کلوخه شدن و ... آمده ‌است. این استاندارد با رهبری انگلستان انجام شد و به تصویب 30 کشور عضو فعال این کمیته رسیده است.

تاکنون هیچ‌گونه تعاریف واحد بین‌المللی در مورد نانومواد موجود نبود و با انتشار این سند تعاریف واحد بین‌المللی در مورد بعضی از نانومواد مشخص شد. این امر سبب سهولت در زمینه ارتباطات تجاری و علمی جهانی خواهد شد.