مقایسه بازنشستگی اساتید در خارج و داخل کشور / انتقادها منطقی نیست

محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در مقایسه بحث بازنشستگی اعضای هیئت علمی در داخل و خارج کشور گفت: در هفته گذشته دو نفر از دانشجویان بورسیه که در هلند و بلژیک مشغول تحصیل هستند تقاضای تمدید بورس داشتند این در حالی که 4 سال به آنها بورس داده ایم اما آنها موفق به پایان تحصیل نشده اند. طبق بررسی ها مشخص شد که اساتید این دانشجویان بازنشسته شده اند و دیگر نمی توانند تا ارائه کامل پروژه دانشجو را همراهی کنند. بنابراین این دانشجویان مجبور به انتخاب اساتید جدید کرده اند.

وی افزود: دانشگاهی که می دانست استادش در تاریخ معین بازنشسته می شود چرا باید از جمهوری اسلامی ایران دانشجوی دکتری بگیرد که در نیمه راه مجبور به تغییر استاد راهنما باشد. در واقع در دانشگاههای خارجی روی اسلوبی که ما این قدر بران آن برنامه ریزی می کنیم فکر نمی شود.

معاون وزیر علوم با اشاره به برخی انتقادات صورت گرفته در رسانه ها درباره بازنشسته شدن اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: نقاط ضعف امور اجرایی آموزش عالی باید توسط اصحاب رسانه اولویت بندی شود. مسئولان وزارت علوم نیز افتخار می کنند که مطبوعات کاستی های آموزش عالی را به آنها گوشزد کنند اما آیا بازنشستگی اساتید که روندی کاملا قانونی دارد باید به این میزان مورد توجه و نقد قرار گیرد؟

وی ادامه داد: اصحاب رسانه بررسی کنند و ببینند آیا جایی برای پرداختن به بازنشستگی اعضای هیئت علمی که امری قانونی است وجود دارد. یک انسان به نام استاد دانشگاه طبق قانون روزی بازنشسته می شود و جوانان خبره مملکت جای آنها آنها را می گیرند.

ملاباشی در خصوص شرایطی که برای اعضای هیئت علمی بازنشسته در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: همچنان از توان علمی اعضای هیئت علمی بازنشسته به میزان 10 ساعت تدریس در پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری استفاده می شود و آنها در هر نوع قرارداد علمی که بخواهند با سایر موسسات داشته باشند آزاد هستند.

مسئول شورای بورس وزارت علوم در خصوص فرآیند بازنشستگی اعضای هیئت علمی گفت: بازنشسته شدن اعضای هیئت علمی منجر به افزایش تعداد اساتیدی می شود که جوانان را تربیت می کنند. بر خلاف عامه که فکر می کنند اگر استادی بازنشسته شود دیگر دانشجویان کشور توسط هیئت علمی بی تجربه تربیت می شوند، بازنشسته شدن استادان و افزایش هیئت علمی در کشور باعث ارتقای بار علمی می شود.

وی با بیان اینکه باید لیاقت استفاده از تجربه استادان را داشته باشیم، گفت: نباید این گمان ایجاد شود که بازنشسته کردن یک استاد به معنی خروج اساتید از صحنه دانشگاه است.