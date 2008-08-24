ساخت اتومبیل جدید برای حرکت بر روی برف

به گزارش خبرگزاری مهر، این اتومبیل قابلیت حرکت بر روی برف و یخ را داشته و می تواند 3000 مایل در شرایط نامساعد جوی و جاده ای به راه خود ادامه دهد.

این ماشین که CIV نام گرفته است از سوخت زیستی پر قدرتی استفاده می کند تا بتواند پروانه بزرگ موتور را به گردش در بیاورد. طول و پهنای این ماشین 4.5 متر بوده و سه تخته اسکی بزرگ نقش چرخ های آن را به عهده دارند. هر یک از این تخته ها دارای فرمان مجزا بوده تا راننده بتواند به راحتی سی آی وی را در شرایط سخت هدایت کند. عملکرد ترمز ماشین نیز مانند چکشهای یخ شکن متعلق به کوهنوردان است.

وزن کم سی آی وی به او این اجازه را می دهد تا بتواند از مکان های صعب العبور بگذرد. این ماشین به کمک یک جی پی اس( سیستم راه یاب جهانی) و یک رادار ضد یخ می تواند راننده را از خطر های روی سطح زمین و زیر سطوح یخ آگاه کند.

بر اساس گزارش سایت "ویرد"، شرکت سازنده این ماشین شرکت "لوتوس" که در زمینه ساخت ماشینهای سبک ورزشی تخصص دارد، هدف از ساخت این ماشین را استفاده محققین و دانشمندان در سفرهای خود به مناطق برفی و قطبی جهت انجام تحقیقات عنوان کرد.