برخی از افراد چاق سالم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک بررسی نشان داده است که لاغر بودن به طور خودکار شما را از بیماری‌های‌ مربوط به قلب مانند فشار خون بالا و کلسترول بالای خون و دیابت محافظت نمی‌کند.

در اولین تحقیق که در دانشگاه توبینگن انجام شده است، پژوهشگران چربی اطراف اندام‌های داخلی و زیر پوست 314 فرد با میانگین 45 سال را مورد بررسی قرار دادند.

افراد چاق در این بررسی به دو گروه تقسیم شدند: آنهایی که دچار مقاومت به انسولین بودند و آنهایی که به انسولین مقاوم نبودند.

مقاومت بافت‌های بدن به انسولین یک عارضه پیش‌دیابتی است، به این معنا که برخی از علائم دیابت در فرد وجود دارد و پیشرفت به سمت دیابت تمام‌‌عیار محتمل است.

آنهایی که چاق و مقاوم به انسولین هستند، نسبت به افراد چاق بدون مقاومت به انسولین، چربی بیشتری در عضلات و در کبد‌های‌ شان دارند و دیواره شریان‌هایشان ضخیم‌تر است که یک علامت ابتدایی باریک‌ شدن این شریان به عنوان یک عامل خطرساز برای بیماری قلبی است.

به علاوه افراد چاقی که مقاومت به انسولین ندارند، تفاوتی از لحاظ ضخامت دیواره شریانی با افراد دارای وزن طبیعی نداشتند.

این پژوهشگران عنوان می کنند که "ما شواهدی را فراهم کرده‌ایم که نشان می‌دهد یک چاقی خوش‌خیم از لحاظ سوخت و ساز را می‌توان شناسایی کرد و این افراد ممکن است از مقاومت به انسولین و تصلب شرایین حفظ شوند."

دومین تحقیق که در کالج پزشکی آلبرت اینشتین در نیویورک انجام شد، وزن بدن و ناهنجاری‌های قلبی و سوخت و ساز شامل فشار خون بالا، بالا بودن تری‌گلیسریدها و مقدار پایین کلسترول را در 5440 فرد میان 1999 و 2004 مورد بررسی قرار دادند.

این بررسی نشان داد که برخی از افراد چاق از لحاظ سوخت و ساز سالم هستند.