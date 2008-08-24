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۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۰۴

رشد 100 درصدی بیماریهای ناشی از مصرف مواد مخدر غیر قانونی در انگلیس

آمار رسمی منتشر شده در انگلیس بیانگر این مطلب است که ابتلا به بیمارهای روانی در افرادیکه از مواد مخدر غیر قانونی استفاده می کنند در 10 سال گذشته 100 برابر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گادرین،آمار منتشر شده توسط مرکز اطلاعات سیستم بهداشت ملی بریتانیا نشان می‌دهد که در سال 2007-2006، تعداد 38 هزار و 170 نفر بزرگسال و کودک به علت اختلالات روانی و رفتاری ناشی از مصرف مواد مخدر به بیمارستا‌ن‌ها مراجعه کرده‌اند که نسبت به سال 1997-1996 با افزایشی 101 درصدی روبرو بوده است.

این مرکز اعلام کرده که تعداد مردان مراجعه کننده بیشتر از زنان بوده است و 79 درصد مرگ و میرهای ناشی از استفاده از مواد غیر قانونی در انگلستان و ولز در سال 2006 هم مربوط به مردان بوده است.

بر همین اساس دیلی تلگراف هم گزارش داد که در سال گذشته بیش از 1200 کودک به دلیل استفاده از مواد مخدر غیرقانونی به بیمارستان‌ها مراجعه کرده‌اند.

به گزارش این روزنامه بیش از سه میلیون بزرگسال سال گذشته از مواد مخدر غیر قانونی مانند کوکائین استفاده کرده‌اند و یک نفر از هر 3 بریتانیایی اظهار داشته که در مدت عمرش دست کم یک بار از این گونه مواد استفاده کرده است.

کد مطلب 737265

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