تنبیه بدنی 200 هزار کودک در آمریکا طی سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس گزارش دو گروه حقوق بشر که توسط سازمان دیده بان حقوق بشر و اتحادیه آزادی های اجتماعی آمریکا تهیه شده، یک چهارم موارد تنبیه بدنی در ایالت تکزاس بوده است.

در این گزارش که با عنوان "آموزش و پرورش خشن" منتشر شده آمده است تنبیه کودکان در مدارس دولتی آمریکاست، در 21 ایالت آمریکا آموزگاران اجازه تنبیه بدنی کودکان را دارند در تگزاس و می سی سی پی حتی کودکان کم سن و سال را به خاطر کارهای کوچکی مانند جویدن آدامس تنبیه کرده اند.

تنبیه بدنی در 13 ایالت در جنوب آمریکا شیوع بیشتری داشته و دختران سیاهپوست دو برابر بیشتر از سفیدپوستان تنبیه شده اند.

دانش آموزان سیاهپوست آمریکا به طور کلی 40 درصد بیش از سفیدپوستان تنبیه شده اند.