عراق معاهده منع گسترش سلاح هسته ای را به امضا رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، حامد البیاتی اعلام کرد : دولت عراق معاهده منع گسترش سلاح هسته ای را با سازمان ملل متحد (NPT) به امضا رساند.

نماینده دائمی عراق در سازمان ملل متحد که روزگذشته این سخنان را ایراد کرد، در ادامه اظهار داشت : امضای این معاهده در واقع تعهد به قطعنامه 1762 به شمار می رود که در سال 2007 به امضا رسید.

این درحالی است که اخیرا سازمان پیمان منع جامع آزمایش های هسته ای با اعلام امضای این معاهده از سوی عراق، این اقدام را گامی مهم برای عراق در زمینه سیاسی خواند.

عراق یکصد و هفتاد و نهمین کشوری است که این معاهده را به امضا رسانده است و تاکنون 144 کشور متن این معاهده را تایید کردند.