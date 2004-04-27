اجلاسيه فني تدوين استاندارد بين المللي زعفران در ايران برگزار مي شود

معاون برنامه ريزي و تدوين استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: به علت اينكه ايران بزرگترين توليد كننده زعفران در جهان است، خواستار انتقال دبيرخانه تدوين استاندارد بين المللي زعفران به ايران است.

محمد ناظمي افزود: در حالي كه كل زعفراني توليدي در دنيا180 تن است ايران به تنهايي سالانه 150 تن زعفران توليد مي كند.

وي افزود: دبيرخانه تدوين استاندارد زعفران در حال حاضر در هند قرار دارد كه در حاشيه اجلاسيه مجمع عمومي ايزو كه چند سال پيش در استراليا تشكيل شده بود ، ايران خواستارانتقال اين دبيرخانه به ايران شد.

به گفته وي، با خواست ايران در زمينه اعمال نظر بر تدوين استاندارد بين المللي زعفران موافقت شد و به همين علت براي نخستين بار اجلاسيه تدوين استاندارد بين المللي زغفران در ايران برگزار خواهد شد.

ناظمي هدف از اين اجلاسيه را مبادله آخرين تجربيات كشورهاي عضو اين اجلاسيه فني ذكر كرد و افزود: در اين اجلاسيه در زمينه تغييرات استاندارد بين المللي زغفران تصميم گيري خواهد شد.

وي مبناي استاندارد ملي زعفران در ايران را استاندارد بين المللي دانست كه اين استاندارد در اجلاسيه اي كه در كشور اسپانيا تشكيل شده بود تعيين شد.