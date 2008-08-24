40 میلیارد تومان اعتبار خشکسالی به مناطق عشایری اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جهانشاه صدیق امروز در نشست خبری با بیان اینکه به زودی نتیجه سرشماری عشایر کشور اعلام می شود، گفت: با اعلام رسمی نتایج از سوی مرکز آمار ایران، ارقام جدید در ارتباط با جمعیت عشایری منتشر می شود اما بر اساس آخرین سرشماری عشایر در سال 77 معادل 200 هزار خانوار عشایر در کشور وجود دارد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه خانوارهای عشایر در قالب یک میلیون و 350 هزار نفر در کشور پراکنده هستند، افزود: این میزان خانوار عشایر به عنوان عشایر کوچنده در کشوروجود دارند، ضمن اینکه با توجه به عدم توسعه مناطق عشایری نسبت به شهری و روستایی به دلیل صعب العبور بودن راههای عشایری از سال 84 طبق تصمیم دولت سایر دستگاه های دولتی موظف به ارائه خدمات در مناطق عشایری شده اند.

وی اظهار داشت: در سال 84 همزمان با آغاز فعالیت دولت نهم نسبت به سال 83 معادل 41 درصد فعالیت های عمرانی عشایر گسترش یافته که این رقم در سال 85 نسبت به 84 معادل 16 درصد وسال گذشته نسبت به 85 معادل 31 درصد رشد یافته است.

صدیق با اشاره به مصوب شدن 3 هزار و 510 پروژه عمرانی و زیر بنایی عشایر در دولت نهم، عنوان کرد: تاکنون بالغ بر 2 هزار و 790 پروژه به اتمام رسیده است، ضمن اینکه 720 پروژه امسال و سال آینده در جامعه عشایری کشور به اتمام می رسد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه از دولت گذشته 690 پروژه با پیشرفت 40 درصدی اجرایی شده است، افزود: در قالب این پروژه ها اقداماتی همچون احداث راههای عشایری، نگهداری راهها ، تامین و انتقال آب عشایری ، آماده سازی زمین های کشاورزی و اسکان عشایر، تهیه تانکرهای آبرسانی، احداث پل ، مرمت قنوات، حفر و تجهیز چاه ، احداث جایگاه های توزیع سوخت فسیلی انجام می شود.

صدیق با اشاره به فعالیت عمرانی و زیربنایی سازمان در مناطق عشایری اظهار داشت: در حال حاضر نیازهای جامعه عشایری نیازهای فرهنگی است و هنوز اقدامات چندانی از سوی دستگاه های فرهنگی کشور در این مناطق دیده نمی شود.

وی با اشاره به بروز خشکسالی در مناطق عشایری، تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون 260 دستگاه تانکر سیار و هزار و 350 دستگاه تانکر ثابت برای آبرسانی در مناطق عشایری مستقر شده که معادل 850 هزار متر مکعب آب برای مصارف عشایر و دام آنان انتقال یافته است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه معادل 2 هزار متر مکعب فضای ذخیره ای آب در مناطق عشایری ایجاد شده است، افزود: تا پایان امسال 100 دستگاه تانکر سیار وهزار دستگاه تانکر ثابت در مناطق عشایری افزوده می شود.

صدیق با اشاره به احداث 215 متر مکعب آبشخور ، بهسازی 550 دهنه چشمه و قنات و تجهیز و حفر 52 حلقه چاه در مناطق عشایری، بیان کرد: در زمان خشکسالی تا 3 میلیون راس دام عشایر قابل عرضه است اما سازمان توان خرید این میزان را ندارد لذا تاکنون 400 هزار راس دام عشایر توسط شرکت پشتیبانی امور دام و 150 هزار راس دام نیز توسط شرکت ها و اتحادیه های عشایری خریداری شده است.

وی اعلام کرد: قیمت خرید هر کیلو بره توسط شرکت پشتیبانی امور دام بالغ بر 2هزار و 450 تومان است ضمن اینکه تاکنون 56 هزار تن علوفه دستی میان عشایر توزیع شده است.

رئیس سازمان امور عشایر با اعلام اینکه برای مقابله با خشکسالی در مناطق عشایری بالغ بر 40 میلیون تومان اعتبار در اختیار سازمان قرار گرفته است، افزود: تاکنون حدود 15 میلیارد تومان برای تامین آب و معادل 25 میلیارد تومان نیز برای خرید دام و توزیع علوفه به عشایر کشور اختصاص داده شده است.

صدیق با اعلام اینکه به مناسبت هفته دولت 230 پروژه عشایری افتتاح می شود گفت: این تعداد پروژه اعتباری بالغ بر 19 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده که 29 هزار خانوار عشایری از آن بهره مند می شوند و هزار و 350 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می شود و هزار و 520 خانوار عشایری نیز اسکان می یابند.

وی خاطر نشان کرد: عشایر اسکان یافته تا 5 سال از حمایت سازمان برخوردارند اما از سال ششم جهت دریافت و بهره مندی از خدمات روستائیان به وزارت کشور معرفی می شوند.

رئیس سازمان امورعشایر ایران تصریح کرد: به مناسبت هفته دولت 64 پروژه راه و ابنیه فنی با اعتبار 7 میلیارد و 750 میلیون تومان ، 48 پروژه آب آشامیدنی با اعتبار یک میلیارد و 320 میلیون تومان ، 54 پروژه تامین و انتقال آب کشاورزی با اعتباری معادل 8 میلیارد و 850 میلیون تومان افتتاح می شود، ضمن اینکه 27 پروژه جایگاه عرضه سوخت فسیلی با اعتباری معادل 300 میلیون تومان ایجاد خواهد شد.

به گفته صدیق، نوع یارانه هایی که جمعیت شهر و روستایی از آن بهره مند می شوند با نوع یارانه عشایری کاملا متفاوت است که امیدواریم در طرح جدید سرشماری به طور مناسب این یارانه ها توزیع شوند.

وی با اعلام آمادگی سازمان برای توزیع گوشت دام عشایر در ایام ماه مبارک رمضان در فروشگاه ها و مراکز عرضه، گفت: در ماه رمضان از طریق شرکتها و اتحادیه های عشایری گوشت قرمز عرضه می شود.

وی اعلام کرد: با توجه به خسارات وارده به دلیل سرمازدگی سال گذشته در صددیم تاریخ کوچ عشایر را جهت کاهش این گونه خسارت ها در سال جاری تغییر دهیم.

رئیس سازمان امور عشایر ایران میزان تولید شیر دام عشایر را 450 تا 500 هزار تن اعلام کرد و افزود: مشکلی به عنوان قیمت شیر در مناطق عشایری وجود ندارد ضمن اینکه سالانه 150 تا 180 هزار تن گوشت قرمز، 20 هزار تن پشم و 3 هزار تن مو و کرک از سوی عشایر کشور تولید می شود.