ايران براي صادرات گاز خود از مديريت كارآمدي برخوردار نبوده است

استاد دانشگاه گلاسكو اسكاتلند درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، گفت: ايران براي صادرات گاز خود علاوه بر ايجاد زمينه هاي سياسي لازم، نيازمند مديريت كارآمد، سرمايه و تكنولوژي لازم براي رسيدن به توليد بيشتر است ؛ اصولي كه در چند سال اخير به آن توجه كافي نشده است.

دكتر رضا تقي زاده افزود: ايران از نظر ذخاير گاز دومين كشور دنيا است اما از نظر توليد آن مقام هشتم را در اختيار دارد كه بسيار پايين است.

وي اضافه كرد: ايران بايد توليد خود را به چهار برابر فعلي افزايش دهد تا بتواند صادرات خود را نيز افزايش دهد.

به گفته وي ايران عليرغم داشتن منابع گازي غني، تاكنون فرصت هاي زيادي را براي صادرات ازدست داده است به طوري كه امروز براي افزايش سهم خود در بازار با رقيبان زيادي همچون تركمستان، جمهوري آذربايجان و روسيه درشمال و قطر در جنوب روبرو است كه هر كدام از اين كشورها هم اكنون سهم بزرگي از بازارهاي دنيا در اختياردارند.

به گفته اين كارشناس بازار گاز، ايران امروز تنها بازار تركيه را در اختيار دارد كه اين كشور نيز به دليل داشتن زمينه هاي سياسي هر روز عرصه را براي ايران تنگ تر مي كند.

وي محدود شدن صادرات گاز ايران به تركيه را نشانه اي از ضعف مديريت دانست وگفت: ايران در25 سال گذشته در اين زمينه بسيار عقب مانده است به صورتي كه بازارش عليرغم داشتن اين منبع بزرگ به يك كشور محدود شده است.

وي درادامه گفت: از سويي ديگر گله مندي تركيه از قيمت گاز نيز خود دليل بر ناكارآمدي مديريت ايران در زمينه تنظيم قرارداد است.

به گفته وي ، ايران در قرارداد خود با تركيه نتوانسته شرايط را طوري تنظيم كند كه همه جوانب را در نظرگرفته شده باشد.

وي اظهارداشت: به اعتقاد من، ضعف اين قرارداد باعث شده است تركيه هربار به عنوان بهانه از آن براي كاهش قيمت گاز استفاده كند .



