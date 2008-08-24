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۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کشف محموله بزرگ مواد مخدر در تهران

کشف محموله بزرگ مواد مخدر در تهران

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: 284 کیلو مواد مخدر از داخل یک خودرو در تهران توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ مهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: روز گذشته ماموران مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اتوبان تهران- قم به یک دستگاه خودرو سواری که یک سرنشین مرد و دو سرنشین زن داشت ، مشکوک شدند.

وی ادامه داد: پلیس بلافاصله به خودرو مورد نظر دستور ایست داد اما راننده خودرو با مشاهده پلیس اقدام به فرارکرد.

وی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از تعقیب و گریز و شلیک چند تیر هوایی موفق به متوقف کردن خودرو مورد نظر شدند پلیس در بازرسی از داخل خودرو موفق به کشف 284 کیلومواد مخدر ازنوع تریاک شد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه تحقیقات جهت دستگیری دیگر اعضای این باند ادامه دارد، افزود: کشف این مقدار مواد مخدر در چند ماه اخیر بی سابقه بوده است.

احمدی اظهار داشت: پلیس تهران بزرگ با اجرای طرح دستگیری فروشندگان مواد مخدر لحظه ای این افراد را رها نخواهد کرد و این افراد در پایتخت امنیت نخواهند داشت.

کد مطلب 737356

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