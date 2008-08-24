به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بررسی روند بهره‌ وری در برنامه‌های توسعه و سند چشم ‌انداز، شش شاخص بهره‌وری را در طول سه مقطع 1374-1378، 1379-1383 و سال 1384 (برنامه‌های دوم، سوم و سال اول برنامه چهارم) محاسبه و تحلیل کرده و سپس مهمترین نتایج حاصل از محاسبات را ارائه داد.

طبق نتایج این بررسی ، رشد متوسط سالیانه ارزش افزوده کل بخش صنعت طی سال‌های (1374-1384)، به طور متوسط معادل 12/12 درصد بوده و متوسط نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی برنامه دوم توسعه نیــز مــعادل 96/9 ، در طــول بــرنامه ســوم تــوسعه معادل 02/13 و این نرخ در سال 1384 معادل 86/14 درصد بوده است.

همچنین متوسط رشد بهره‌وری نیروی کار طی دوره مورد مطالعه 1374 تا 1384 ، 08/9 درصد بوده و در طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی، متوسط بهره‌ وری نیروی کار نرخ رشدی معادل 51/7 درصد را تجربه کرده است. در طی برنامه سوم نیز روند صعودی رشد مزبور همچنان با شتاب اندکی معادل 58/8 درصد در حــال افــزایــش بــوده اســت. بــرای ســال 1384 نیز این شاخص رقم 05/15 درصد را نشان می‌دهد.

درهمین حال رشد بهره ‌وری کل طی دوره 1374-1384 ، در مجموع 177/0 درصد به دست آمده است. طی برنامه دوم توسعه نرخ مذکور 459/0- درصد، طی برنامه سوم توسعه 088/1 درصد و متوسط نرخ رشد بهره‌ وری کل در سال 1384 نیز 004/0- درصد بوده است.

مطابق این بررسی متوسط شاخص رقابت ‌پذیری نیروی کار در بخش صنعت طی دوره 1374-1384 با نرخ رشد متوسطی معادل 14/6 درصد رو به رو بوده است. نرخ رشد شاخص رقابت‌پذیری در طی برنامه‌های دوم، سوم و سال 1384 به ترتیب از رشدی معادل 20/3 ، 38/5 و 83/15 درصد برخوردار بوده است.

مرکز پژوهشها با اشاره به اینکه طی دوره 1374 تا 1384 نسبت جبران خدمات به ارزش افزوده روندی نزولی داشته و متوسط آن 239/0 بوده است افزود: متوسط نــرخ رشــد شــاخــص جبــران خــدمات به ارزش افــزوده در طی برنامه دوم 10/3- درصد بوده، ضمن اینکه نرخ رشد شاخص جبران خدمات به ارزش افزوده در کل دوره برنامه سوم معادل 65/4- درصد، در سال 1384 معادل 67/13- و متوسط رشد کل (دوره 1374-1384 ) 03/5- درصد بوده است.

این بررسی میزان بهره‌وری انرژی طی دوره مورد بررسی(1374 – 1384) را به طور متوسط، 88/15 ذکر کرده و می‌افزاید: درطی برنامه دوم توسعه، نرخ متوسط شاخص بهره‌وری انرژی 47/14 و در طی برنامه سوم توسعه، 4/16 بوده است. متوسط شاخص بهره‌وری انرژی برای سال 1384 نیز 32/20 گزارش شده است.

درپایان این تحلیل آمده است: طبق محاسبات مرکز ملی بهره‌وری، روند بهره‌وری سرمایه دردوره زمانی 1375-1382 صعودی بوده ، به طوری که سطح بهره‌وری سرمایه از 4/0 در سال 1375 به 1/1 در سال 1382 افزایش یافته است.