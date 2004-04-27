دكتر خاموشي : از فعاليت هاي اقتصادي دور شده ايم

به گزارش خبرنگار " مهر " ، در اين جلسه كه باحضور دكتر خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي ، حسن بنيانيان رئيس حوزه هنري و جمعي از مديران مراكز و استان هاي حوزه هنري برگزار شد ، دكتر خاموشي در سخناني با اشاره به عملكرد حوزه هنري گفت : بايد سعي كنيم عملكرد ما در حوزه هنري و عرصه فعاليت هاي فرهنگي ، زبان گوياي فعاليتهاي ما باشد . در ضمن مي بايست بواسطه توليدات فرهنگي با رويكردي بومي و ملي در عرصه جهاني مطرح شويم.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي با اشاره به معيارهاي توليد كالاي فرهنگي در حوزه هنري تاكيد كرد : كالاهاي فرهنگي در حوزه هنري بايد مطابق با هويت ملي ، ديني و ارزشي و رعايت ميراث و تاريخ ملي ما باشد . بايد بر روي اين مسائل تاكيد ويژه اي داشته باشيم.

وي افزود : بومي كردن توليدات ، تنوع در توليد و اقتصادي كردن آن از معيارهاي توليد كالاهاي فرهنگي در حوزه هنري است. اين نهاد فرهنگي و هنري بايد شاخصه هاي معيني را در توليد كالاهاي فرهنگي داشته باشد و براي ارزيابي فعاليت هاي خود آن را ارائه دهد.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي با اشاره به فعاليت هاي اقتصادي حوزه هنري در گذشته خاطر نشان كرد : امروز حوزه هنري از فعاليت هاي اقتصادي جدا شده است و فعاليت هاي غير موثر و متراكم را به كنار گذاشته است. هر چند روند رشد در حوزه هنري ادامه دارد ، اما راه طي نشده در عرصه فعاليت هاي فرهنگي و هنري بسيار است.

در ادامه اين همايش حسن بنيانيان ، رئيس حوزه هنري گفت : ما رسالت خود را در حوزه هنري تبليغ دين الهي به وسيله هنر مي دانيم و تجلي اين كار در نمونه هايي است كه ارائه مي دهيم.

وي افزود : بايد محيط مناسب براي اين برنامه ريزي ها فراهم شود و نسل جديد از استعدادهاي جوان پرورش يابد.

بنيانيان در پايان با اشاره به عدم وابستكي حوزه هنري به جناح هاي سياسي در كشور تاكيد كرد: هيچ عنصر سياسي و سياسي كاري در حوزه هنري وجود ندارد و ما از سياست ورزي دوري مي كنيم.

