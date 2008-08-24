طرح بیمه درمان پایه ایرانیان مورد تایید هیئت دولت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رجایی گفت: با تایید این طرح توسط هیئت دولت تمامی افراد فاقد پوشش بیمه ای می توانند با پرداخت 50 درصد سرانه کارکنان دولت دفترچه بیمه خدمات درمانی را دریافت نمایند.

وی اظهار داشت: این سازمان با تمامی بیمارستانهای دولتی در سراسر کشور قرار داد داشته و بیمه شدگان می توانند خدمات درمانی مورد نیازشان را با تعرفه دولتی از این مراکز دریافت نمایند.

رجایی گفت: دولت برای درمان مردم اعتبارات زیادی را می پردازد ولیکن بنده معتقدم که این اعتبارات متفرق است و در صورتیکه کلیه اعتبارات از طریق بیمه و با ساز و کار بیمه ای ، هزینه گردد در نتیجه بیمارستانها خدمات درمانی مطلوب ارائه داده و پرداختها نیز به صورت بهتری ارائه می شود.

لازم به ذکر است ، مصوبه هیئت وزیران در خصوص طرح مذکور در نیمه اول مرداد ماه سالجاری توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید. بر این اساس سازمان بیمه خدمات درمانی یک ماه مهلت دارد تا نسبت به تدوین آیین نامه های اجرایی اقدام نماید. آیین نامه های نهایی با تصویب مراجع ذیصلاح قابل اجرا خواهد بود.