راه گشایی مسیر توسعه صادرات پسته به اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت در این کارگروه با ابراز خرسندی از به دست آوردن چنین موفقیت بزرگی برای پسته ایران گفت: این موفقیت مرهون تلاش 8 ساله ارگانها و موسسات ایرانی برای اثبات حقانیت کشورمان در تولید بهترین پسته جهان است.

وی با اشاره به کاهش تولید پسته در امسال به علت خشکسالی و سرمازدگی باغات تولید آن ، تصریح کرد: باید تصمیمات و تمهیدات لازم برای رفع مشکلات تولید و صادرات پسته در این کارگروه به طور جدی دنبال شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، در ادامه جلسه این کارگروه حمید فیضی رئیس کمیته ملی کدکس آلاینده های غذایی گفت: در کمیسیون کدکس بین المللی که در تیرماه امسال در سوئیس برگزار شد، حد مجاز و استاندارد آلاینده های پسته معادل15ppb ، اعلام شد.

وی تصریح کرد: در گذشته صادرات پسته به اروپا را حداکثر 2ppb مشخص کرده بودند و با سخت گیری های نابجا مانع فروش پسته در بازارهای هدف می شدند که با تلاش های وافر کشورمان و عنایت جامعه بین المللی معیارمناسبی برای سنجش آلاینده های پسته مشخص شد.

فیضی با اشاره به اینکه کسب این موفقیت بزرگ فرصت خوی برای صادرات پسته ایران را فراهم می کند افزود: وقتی از نظر فنی اجماع جهانی وجود داشته باشد، با طی مراحل بعدی محصولاتی را خواهیم داشت که بهتر و راحت تر در اختیار بازارهای هدف قرار می گیرد.