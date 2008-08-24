مستند "آواز زندگان" در نوبت پخش است

شایانفر درباره این مجموعه مستند به خبرنگار مهر گفت: "آواز زندگان" نگاهی دارد به سرنوشت افرادی که حرفه سخت آنها به دلیل بیعلاقگی نسل جدید در آستانه منسوخ شدن است. در آغاز این پروژه یک گروه جستجو درباره مشاغل را در شهرهای مختلف آغاز کردند و شکرریز، سعید مجتهدزاده و مریم روزبهانه شش ماه پژوهشها را بر عهده داشتند.
وی افزود: تصویربرداری در شهرها و روستاهایی از جمله کجور، شیرگاه، اسکو، چالوس و... در سه ماه انجام شد. "آواز زندگان" به سرنوشت انسانهایی اشاره میکند که به دلیل نابودی حرفهشان روزگار را سخت میگذرانند. نگاهی انسانی در این مستند جاری است که امیدوارم با اقبال مخاطب مواجه شود.
مجموعه "آواز زندگان" در 9 قسمت 30 دقیقهای در گروه اجتماعی شبکه یک تهیه شده و صیادی سنتی، گورکنی، کارگری معدن و لحافدوزی مشاغلی است که به آنها پرداخته میشود. سایر عوامل پروژه عبارتند از تصویربردار: ایرج عاشوری، تدوینگر: رضا مطهری، صدابردار: آرش کیانارثی، نویسنده و گوینده متن: اسماعیل جنتی و صداگذار: مهرداد جلوخانی.
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