به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رئیسی در کنگره بزرگداشت شهید لاجوردی اظهار داشت: خداخواهی انسان را دگر خواه می کند و به همین دلیل شهید لاجوردی سخت دگرخواه بود.

وی افزود: لاجوردی جریان نفاق را به خوبی می شناخت و با آن آشنا بود و اینگونه نبود که او در دادستانی بخواهد که به یکباره با جریان نفاق برخورد کند .

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: دشمن شناسی از خصوصیات شهید لاجوردی بود و باید توجه داشته باشیم که دشمن ستیزی با دشمن شناسی فرق دارد و اول باید دشمن را شناخت و بعد برای برخورد با او اقدام کرد.

رئیسی درادامه افزود: لاجوردی در زندگی خود به چرخش هایی که ممکن است خواص به آن مبتلا شوند دچار نشد و مهم این است که خواص دچار چرخش نشوند که ایستادگی در سنگر دفاع از انقلاب و دین و ارزش ها عامل آن به شمار می رود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از 3 هزار شبکه ماهواره ای در دنیا فعالیت می کنند، یادآور شد: هر کس هیبت انسان را داشته باشد نمی توان او را انسان خواند بلکه انسانیت در پرتو قرآن و مبینات قرآن رخ می نماید و این 3 هزار شبکه ماهواره ای به بیان مشغول نیستند بلکه قیل و قال می کنند چرا که بیان در پرتو تعالیم قرآنی شکل می گیرد.

رئیسی در خاتمه گفت: نخستن گام در حیات طیبه انسان معرفت و شناخت است و معرفت از خصوصیات شهید لاجوردی بود و البته نه معرفت شناسنامه ای بلکه معرفت ولایتی یعنی کسی که هم گوشش بدهکار خدا و پیامبر است و هم سلوکش سلوک اهل بیت است.