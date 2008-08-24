گازرسانی به 43 روستای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، مجتبی فوقی بعد از ظهر در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای خدمات‌ رسانی دولت در گازرسانی به شهرها و روستاها تعداد 43 روستا با پنج هزار و 801 خانوار و با هزینه‌ای بالغ بر 67هزار و 473 میلیون ریال از نعمت گاز بهره مند می شوند.

وی در مورد تعداد مشترک عمده، صنعتی و میزان رشد کل عملکرد شرکت گاز اظهار داشت: تا پایان تیر امسال این شرکت با اجرای 9 هزار و 875 کیلومتر شبکه تغذیه، توزیع 560 کیلومتر خط انتقال و با پذیرش بیش از 774 هزار و 493 عدد مشترک توانسته بیش از 774 هزار و 42 مورد مصرف‌کننده داشته باشد که به ترتیب تعداد 705 هزار و 736، 67هزار و 380 و 926 در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی هستند .

فوقی اظهار داشت: از کل آمار ذکر شده به ترتیب عملکرد دولت نهم در بخش اجرای شبکه تغذیه و توزیع، سه هزار و 129کیلومتر (32درصد از کل عملکرد شرکت)،خطوط انتقال 7/405 کیلومتر (72درصد از کل عملکرد شرکت)، 107 هزار و 488 عدد انشعاب (24 درصد از کل عملکرد) و پذیرش 208 هزارو 593 مورد اشتراک (27 درصد از کل عملکرد) است .