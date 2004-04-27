مراسم روز تئاتر خرداد ماه در خانه هنرمندان برگزار مي شود

"ايرج راد" مديرعامل و نايب رئيس خانه تئاتر با اعلام خبر فوق به خبرنگار هنري" مهر" گفت : خانه تئاتر براي اين روز مراسم ويژه اي در نظر داشت كه امكان آماده كردن اين برنامه ها طي 6 روز نبود بنابراين هيأت مديره تصميم گرفت مراسم روز جهاني خانه تئاتر را جدا از مراسم مركز هنرهاي نمايشي در خانه هنرمندان ايران برگزار كند.

وي با رد همكاري خانه تئاتر با مر كز هنرهاي نمايشي براي برگزاري اين مراسم در روز 12 ارديبهشت ماه افزود: مر كز هنرهاي نمايشي صحبت هايي با ما به منظور همكاري جهت برگزاري مراسم روز شنبه كرد . اين پيشنهاد در جلسه گذشته هيأت مديره مطرح شد اما مورد قبول اعضاي هيأت مديره قرار نگرفت .

نايب رئيس خانه تئاتر گفت: براي روز جهاني تئاتر برنامه هاي تازه اي خواهيم داشت .

اين در حالي است كه پيش از اين روابط عمومي مر كزهنرهاي نمايشي خبر از همكاري خانه تئاتر در برگزاري مراسم روز شنبه 12 ارديبهشت ماه در تئاتر شهر داده بود. سال گذشته نيز مراسم روزجهاني تئاتر با همكاري مر كز هنرهاي نمايشي و خانه تئاتر برگزار شد.

اصغر همت سخنگوي هيأت مديره جديد خانه تئاتر نيز در باره منبع مالي مراسم خانه تئاتر به خبرنگار "مهر" گفت : در صورت موافقت هيأت مديره ممكن است اسپانسر ( حامي مالي) بگيريم وگرنه از بودجه اي كه از رياست جمهوري گرفته ايم هزينه اين مراسم را تامين مي كنيم .

در اين روز خانه تئاتر تصميم دارد طي بزرگداشتي از" شاهين سركسيان " هنرمند تئاتر دهه 30 و 40 تقدير به عمل بياورد و برنامه هاي ويژه و تازه اي براي حاضران ارائه دهد.