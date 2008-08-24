پایان فعالیت 20 کانون فرهنگی تربیتی کمیته امداد امام خمینی(ره) در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مهدی فضلی پیش از ظهر امروز در آیین اختتامیه جشنواره کانون های فرهنگی – تربیتی دانش آموزان دختر و پسر تحت حمایت کمیته امدادامام خمینی(ره) همدان که با حضور 400 نفر از دانش آموزان برتر این کانونها برگزار شد، گفت : در سال جاری بیش از 15 میلیارد ریال اعتبار برای مسائل آموزشی و فرهنگی خانواده های تحت حمایت اختصاص یافته است .

فضلی تعداد کانون های فرهنگی - تربیتی فعال در فصل تابستان در همدان را 20 کانون عنوان کرد و با اشاره به شرکت پنج هزار نفر دانش آموز در این کانونها تصریح کرد : در این کانون ها دانش آموزان از برنامه های فرهنگی، هنری، اعتقادی، ورزشی و تفریحی اردویی بهره مند شدند.