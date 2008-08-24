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۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۲۴

پایان فعالیت 20 کانون فرهنگی تربیتی کمیته امداد امام خمینی(ره) در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان گفت: فعالیت 20 کانون فرهنگی تربیتی کمیته امداد امام خمینی(ره) در زمینه پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان همدانی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مهدی فضلی پیش از ظهر امروز در آیین اختتامیه جشنواره کانون های فرهنگی تربیتی دانش آموزان دختر و پسر تحت حمایت کمیته امدادامام خمینی(ره) همدان که با حضور 400 نفر از دانش آموزان برتر این کانونها برگزار شد، گفت: در سال جاری بیش از 15 میلیارد ریال اعتبار برای مسائل آموزشی و فرهنگی خانواده های تحت حمایت اختصاص یافته است.

فضلی تعداد کانون های فرهنگی - تربیتی فعال در فصل تابستان در همدان را 20 کانون عنوان کرد و با اشاره به شرکت پنج هزار نفر دانش آموز در این کانونها تصریح کرد: در این کانون ها دانش آموزان از برنامه های فرهنگی، هنری، اعتقادی، ورزشی و تفریحی اردویی بهره مند شدند.

وی تصریح کرد: جشنواره کانون های فرهنگی - تربیتی تابستانی در دو بخش پسران و دختران و با حضور 650 نفر از دانش آموزان تحت حمایت در رشته های سرود، قرائت، حفظ و ترتیل قرآن، والیبال، تنیس روی میز و فوتبال در مدت دو روز برگزار شد.

کد مطلب 737452

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