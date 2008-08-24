برگزاری سلسله همایش های " توسعه شهر الکترونیک و تحقق کار آفرینی دیجیتال"

به گزارش خبرگزاری مهر ،ستاد کارآفرینی شهر تهران اعلام کرد: این همایش ها با هدف ارتقای سطح آگاهی الکترونیک و افزایش میزان کار آفرینی در سازمان های دولتی و خصوصی وبالا بردن بازده کاری و اقتصادی سازمان ها برگزار شود.

کار آفرینی سالم ، پویا و پایدار در سطح شهر الکترونیک ، با توجه به موج سوم نظام اقتصادی جهان ، استفاده بهینه از نیروهای کاری موجود در سازمان ها ، استفاده از تکنولوژی های تازه در بالا بردن بازده سازمان ها ، استفاده از توان فنی و علمی بالقوه عموم مردم به عنوان شهروندان الکترونیک در بالا بردن بازده اقتصادی سازمان ها ، نرم افزارهای مدیریت سازمان از اصلی ترین محورهای این سلسله همایش ها هستند.

لازم به ذکر است، زمان برگزاری اولین همایش روز 16 شهریور ماه سال جاری از ساعت 14 لغایت 17 می باشد وعلاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه همایش با شماره 88573288 تماس بگیرند.