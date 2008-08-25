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۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هدایت نقدینگی تنها با کمک صنعت و تولید میسر خواهد بود

هدایت نقدینگی تنها با کمک صنعت و تولید میسر خواهد بود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: هدایت نقدینگی تنها با کمک صنعت و تولید میسر خواهد بود.

عزت الله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: در حال حاضر کمبود نقدینگی و قفل شدن بانکها از سوی بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به بخش تولید به بزرگترین مشکل اقتصاد کشور تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه موانع توسعه صنعت و تولید باید به صورت اساسی در کشور برطرف شود، اظهار داشت: مجلس هشتم نیز تمام توان خود را برای حل این مشکل به کار بسته است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم بیان داشت: اگر مشکل اقتصادی کشور حل شود به طور قطع می توان گفت که تمامی مشکلات کشور حل خواهد شد.

وی متذکر شد: خوشبختانه دولت نهم نیز برای خدمت رسانی وارد عرصه شده است و می توان به این امر کمک شایانی نماید.

اکبری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص سیاستهای اصل 44 یادآور شد: با ابلاغ سیاستها از سوی رهبر معظم انقلاب، هیچگونه کارشکنی نباید در این مورد صورت پذیرد.

کد مطلب 737496

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