خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: ابواب الهدی در یک مقدمه و 25 باب تنظیم شده و در آن خلاصه ای از امهات مبانی میرزای اصفهانی به همراه مهمترین مبانی فلسفه و عرفان اسلامی با رویکردی انتقادی طرح شده است .

درآمدی بر تاریخ حیات علمی میرزای اصفهانی، اندکی درباره ابواب الهدی، کتابشناسی آثار میرزای اصفهانی و بابهایی به زبان عربی از جمله مطالب این کتاب هستند.

نویسنده طی سه مرحله مطالب را بیان کرده است. در مرحله نخست که مقدمه مطالب را تشکیل می دهد مجموعه ای از مدعیات خود را آورده و سپس طی هفت باب خلاصه مبسوط تری از مدعیات مطرح شده است.

وی از باب هشتم به بعد به ذکر تفصیلی بنیانهای مبانی خود و مخالفان به شیوه استدالالی می پردازد و مبانی و نتایج علمی هر کدام را همراه با روش طرح آنها ذکر می کند.

سیر مطالب چنان است که ابتدای مطالب توجه داده می شود که قرآن و فرمایشات ائمه بر علم بنیان نهاده شده اند و وجه اعجاز قرآن همین شمرده می‌شود.

در این راستا نویسنده ضروری می داند این میراث گرانبها حفظ و فهم شود و هدف خود از نگارش این رساله را احیای مجدد معارف اسلام مطابق با سنت ائمه و فقهای امامیه اعلام می کند .