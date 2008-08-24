هاشمی دبیر کل ستاد مبارزه با قاچاق فیلم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ستاد در دو جلسه پس از بحث و بررسی فاز دوم مبارزه با سارقان و قاچاقچیان فیلمهای سینمایی را آغاز کرد. در فاز دوم علاوه بر تهران بزرگ، با انتخاب دبیران مراکز استانی مبارزه در شهرستانها نیز پیگیری میشود.
در این نشست از تلاشها و فعالیتهای نیروی انتظامی، قوه قضائیه و همکاران اتحادیه تقدیر و اظهار امیدواری شد هاشمی در مقام دبیر کل ستاد بتواند ضمن تعامل سازنده با مسؤلان ردههای مختلف به ویژه ابراهیم داروغهزاد دبیر ستاد مبارزه با قاچاق فیلم معاونت سینمایی به مشکل سرقت و قاچاق سازماندهیشده فیلمها در تهران و دیگر نقاط کشور پایان دهد.
هاشمی از بنیانگذاران حوزه هنری و مؤسس معاونت سینمایی است. وی همچنین تهیهکننده فیلمهای سینمایی "گذرگاه"، "هراس"، "دستفروش"، "تیرباران"، "دزد عروسکها"، "عروس"، "روز فرشته"، "دیدار"، "روز شیطان"، "شوکران"، "اعتراض" و "پرونده هاوانا" است.
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