اطلاع رسانی مهمترین ضعف دانشگاه آزاد/ رضایت دانشجو مهمتر از آمار و ارقام است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالله جاسبی صبح امروز در همایش مدیران روابط عمومی واحدهای دانشگاه آزاد افزود: امروز در جامعه خودمان وظایف مهمی بر عهده روابط عمومی ها قرار دارد زیرا از یک طرف جمهوری اسلامی مورد تهاجم دشمنان است و از طرف دیگر تبلیغات دشمنان به ابزار روز مجهز است.

وی تاکید کرد: قبل پیروزی انقلاب تعداد دانشجویان محدودی وجود داشت اما به برکت جمهوری اسلامی و همت دانشگاه آزاد فضایی در کشور بوجود آمد که آموزش عالی در همه شهرها گسترش یافت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: این حضور علاوه بر اینکه منشا خدمات بسیاری به جوانان شد رقابتی در دانشگاههای دولتی بوجود آورد که باعث پیشرفت آنان شده و در نتیجه امروز شاهد آن هستیم که بیش از 3 میلیون دانشجو در کشور تحصیل می کنند.

جاسبی تاکید کرد: برداشتن دیوارهای بلند کنکور و افزایش دانشجویان در دانشگاهها و گسترش آموزش عالی به تمامی مناطق کشور از دستاوردهایی بود که دانشگاه آزاد در طول حیات خود به دست آورد.

وی خاطرنشان کرد: ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد بهانه ای است برای تبیین خدمات که روابط عمومی ها در واحدهای مختلف باید تلاش زیادی در زمینه اطلاع رسانی داشته باشند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: از ابتدای انقلاب و تاسیس دانشگاه آزاد کسانی بودند که تخصصشان در تخریب است و همان گونه که شهید بهشتی، مقام معظم رهبری و هاشمی رفسنجانی را تخریب کردند دست به تخریب افراد مختلف می زنند که با این افراد باید به عنوان اراذل و اوباش سیاسی برخورد شود.

جاسبی تاکید کرد: ارائه آمار و ارقام در بحث اطلاع رسانی اهمیتی ندارد و این که رضایت مندی دانشجویان و دانشگاهیان به چه میزان باشد در اولویت نخست قرار دارد.