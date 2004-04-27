امسال با كاهش بودجه مواجه هستيم

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" مجيد آقايي دبير يازدهمين جشنواره مطبوعات با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود : بودجه اي كه وزارت ارشاد در اختيار ما براي برگزاري اين جشنواره قرار داده است 250 ميليون تومان است كه حدودا 50 ميليون كمتر از بودجه اي است كه براي برگزاري نمايشگاه هشتم در اختيار ما قرار دادند البته بدون در نظر گرفتن نرخ تورم كه در اين چند سال در كشور داشته ايم.

وي در ادامه به نام گذاري اين دوره از نمايشگاه به " مطبوعات، پرسش گري ، پاسخ گويي " اشاره كرد وگفت : براساس نامگذاري امسال به عنوان سال پاسخگويي تصميم گرفتيم كه شعار نمايشگاه يازدهم مطبوعات " مطبوعات، پرسش گري، پاسخ گويي" باشد.

آقايي در ادامه به تفكيك بخش نمايشگاه و مسابقه جشنواره مطبوعات اشاره كرد وگفت : چون در تقويم ما دو مناسبت مطبوعاتي آمده است تصميم گرفتيم كه بخش نمايشگاه جشنواره مطبوعات را در همين روزها وهمزمان با نمايشگاه كتاب برگزار كنيم كه با 13 ارديبهشت ماه يعني روز جهاني آزادي مطبوعات هم مصادف است و بخش مسابقه اين جشنواره را به روز 17 مرداد ماه كه روز خبرنگار هم است موكول كرده ايم ، وتا چند روز ديگر فراخوان آن را در روزنامه ها اعلام خواهيم كرد.

دبير يازدهمين جشنواره مطبوعات در ادامه افزود : نمايشگاه به چند بخش تفكيك شده است كه ازآن جمله مي توان به موسسات مطبوعاتي، خبرگزاري ها، نشريات محلي ، انجمن هاي صنفي تخصصي مطبوعات ، نشريات دانشجوئي ، انجمن هاي خيريه اشاره كرد ، كه اين بخش ها مانند سال گذشته است، البته چند بخش جديد نيز در اين دوره از نمايشگاه مطبوعات در نظر گرفته شده است .

دبير يازدهمين جشنواره مطبوعات در ادامه افزود : از برنامه هاي جديدي كه در اين دوره در نظر گرفته ايم ، برگزاري اواين دوره نمايشگاه مطبوعات نشريات فارسي زبان در قاره آسيا است كه كشورهايي همچون ژاپن، پاكستان، تاجيكستان، هندوستان، امارات و.... در بر مي گيرد، همچنين برپايي غرفه اي با نام شهدا و مفغودين و اختصاص دادن غرفه اي به نشريات و بولتن هاي درون سازماني است كه از وزارت ارشاد مجوز نشر دارند، البته نمايشگاه عكسي نيز در اين نمايشگاه با نام " بام شكسته بم" برپا خواهد شد كه 180 عكس منتخب از ميان 5000 اثر ارسالي است.

وي در ادامه به برنامه ها ونشست هايي كه در طول اين نمايشگاه برگزار مي شود اشاره كرد وگفت : در اين نمايشگاه برگزاري سه نوع نشست وگفتگو پيش بيني شده است ؛ اويل مورد انها برگزاري نشست هاي تخصصي اين حوزه است كه خود وزارت ارشاد مجري آن است، دومين مورد نشست هايي است كه توسط خود موسسات وخبرگزاري ها البته با هماهنگي با وزارت ارشاد برگزار مي شود و اخرين مورد نشست هايي است كه به نشست هاي چادري معروف شده است ، كه در اين بخش ها در سال گذشته بيش از 150نشست بر گزار شد.

دبير يازدهمين جشنواره مطبوعات افزود : در اين نمايشگاه 435 نشريه سراسري كه 44 روزنامه را دربرمي گيرد ،391 نشريه محلي ، 13 انجمن صنفي همچنين 7 خبرگزاري ثبت نام كرده اند و فقط 4 روزنامه در اين نمايشگاه تا كنون نام نويسي نكرده اند كه اين روزنامه ها جمهوري اسلامي ، كيهان، توسعه وابرارهستند كه اين تعداد نشريه در فضايي بالغ بر 14 هزار متر مربع جاي داده خواهند شد.

