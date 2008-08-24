راهکار مناسبی برای استفاده از علم در تولید ثروت وجود ندارد

محمد علی زلفی گل در حاشیه آغاز به کار هجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توسعه پایدار نیاز به دانش، ثروت، قدرت و سلامت دارد که برای رسدین به این هدف می توان دانشمندان و محققان را به این سمت سوق داد.
زلفی گل با اشاره به اینکه انسان های دانا می توانند با استفاده بهینه از امکانات مدیریت صحیح را بالا ببرند، اظهار داشت: از طریق مدیریت دانایی با محوریت به کار گیری دانشمندان می توان نیاز امروز را شناخت وبرای نسل های آینده نیاز آفرینی کرد.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت دانش مدار باید به تمامی ارکان ارزش بگذارد، تصریح کرد: استفاده از علم روز برای افراد نیاز به فراهم نمودن امکانات دارد و در این زمینه با داشتن مدیریت متوازن می توان بودجه ها را به صورت متوازن در بخش های مختلف هزینه کرد.
سرپرست دانشگاه بوعلی سینای همدان با بیان اینکه اقتصاد کشور در حال حاضر متکی به نفت است، یادآور شد: تاکنون در این خصوص بیست و دو مقاله در کشور ارائه شده است اما در بخش گیاه پزشکی 1300 مقاله ارائه شده که ارزش این بخش را نشان می دهد.
محمد علی زلفی گل توجه ویژه مسئولان به امر گیاه پزشکی را مهم دانست و یادآور شد: استفاده از نظرات نخبگان در تصمیم گیری عالمانه مدیران به ویژه در سیاستگذاری علم و فن، ارتقا روزانه استانداردها، بستر سازی مناسب برای دانشجویان، بررسی و رفع عوامل کمرنگ شدن بخش علمی در پژوهش ها و هدایت و حمایت و نظارت بر تحقیقات را برای رسیدن به توسعه پایدار مهم دانست.
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