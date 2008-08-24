سفر علی دایی به آمریکا و لغو دیدار با ازبکستان/ دعوت تلفنی مهدوی کیا

به گزارش خبرنگار مهر، براساس هماهنگی های بعمل آمده از سوی فدراسیون فوتبال و پیگیریهای مستمر برای برگزاری یک دیدار دوستانه و تدارکاتی، مقرر شد تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان روز 30 مردادماه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم بروند اما در فاصله زمانی کوتاه باقی مانده تا برگزاری این دیدار، فدراسیون فوتبال ایران طی نامه ای به همتای ازبک خود خواستار به تعویق افتادن یک هفته ای این بازی شده بود.

مسئولان فدراسیون ازبکستان که از این بی برنامگی ایران دلخور شده بودند با درخواست فدراسیون فوتبال کشورمان برای برگزاری این دیدار در زمانی دیگر مخالفت کردند تا این مسابقه لغو شود و پس از چند روز تیم آذربایجان به عنوان حریف بعدی تیم ملی انتخاب شود.

در این بین گفته می شود علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان به دلیل در پیش بودن سفر به آمریکا و همزمانی به دیدار ایران و ازبکستان از فدراسیون فوتبال خواسته است زمان دیدار با ازبکستان را تغییر دهد.

علی دایی در شرایطی از چند روز پیش در آمریکا بسر می برد که روز گذشته اسامی 38 بازیکن برای حضور در مرحله مقدماتی جام جهانی اعلام شد. البته در اولین اعلام این فهرست که جمعه شب از طریق یکی از برنامه های تلویزیونی اعلام شد نام مهدی مهدوی کیا وجود نداشت و نام 37 بازیکن اعلام شد اما صبح روز بعد نام کاپیتان تیم ملی نیز به این فهرست اضافه شده بود که گفته می شود این اتفاق در تماس تلفنی با علی دایی صورت گرفته است.

اسامی 25 بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان برای دیدار با عربستان ( 16 شهریور) در حالی قرار است امروز و پس از دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر اعلام شود که علی دایی در ایران حضور ندارد و این سوال وجود دارد که چگونه بهترین های لیست 38 نفره از دل مسابقات لیگ انتخاب می شوند؟!