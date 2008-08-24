دوازدهمین اجلاس اتحادیه دانشگاههای دولتی حاشیه دریای خزر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام وزیر در امور بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سخنانی در این همایش با اشاره به اینکه در دهه پایانی قرن بیستم انقلاب علمی و تکنولوژی، نظام تولید ثروتی را به وجود آورد، اظهار داشت: جهشهای تکنولوژیکی در عرصه اطلاعات و دانش، فضا و زمان را جدا از مکان به طور فزاینده ای فشرده کرده است.

دکتر ارسلان قربانی افزود: تعاملات فناوریهای نانو، بیوتکنولوژی اطلاعات و مطالعات معطوف به آینده پژوهی علم و شناخت تاثیرات و عواقب روندها، رویدادها و تصورات آینده، ملزومات ظهور جامعه دانایی محور را فراهم می کند.

وی یادآور شد: دانشگاه با سه خصوصیات منحصر به فرد خود از نظر روشهای رسمی معناشناسی و عمل، تنظیم سیاستها، مدیریت، رهبری و برنامه ریزی، ارزش افزوده جامعه را به رشد درون زا سوق می دهد.

قائم مقام وزیر علوم عنوان کرد: دانشگاه با سه خصوصیت یاد شده می تواند از طریق خلق ارزش افزوده در نیروی انسانی، ابزار توسعه پایدار، تحولات عمیق، برنامه ریزیهای توسعه و استراتژیک و پیشرفت پایدار و آینده اندیشی مستمر را فراهم آورد.

وی عنوان کرد: بین المللی شدن فعالیتهای دانشگاهی و کنش گرهای حقیقی و حقوقی علم و فناوری، راهبرد و سیاستی انتخابی است که دولتها برای مواجهه و بهره برداری مناسب از فرایندهای جهانی شدن و فرصتهای پدید آمده برای توسعه علمی، محلی و منطقه ای از آن بهره گیری می کنند.

قربانی تسریع در ایجاد یک پایگاه اطلاع رسانی برای دانشگاههای عضو اتحادیه، ایجاد یک نشریه الکترونیکی برای درج مقالات علمی اعضای علمی و محققان دانشگاههای عضو به زبانهای فارسی، ترکی و روسی و انگلیسی، روان شناسی مقررات مربوط به آمد و شد اعضای هیئت علمی و دانشگاههای عضو به کشورهای عضو اتحادیه را از برنامه های و وظایف جدید دانشگاههای عضو اتحادیه عنوان کرد.

در اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری موضوعاتی از قبیل دریای خزر و چشم انداز آینده منطقه ، وضعیت اکولوژی دریای خزر در شمال قزاقستان در منطقه بررسی حفاظت شده منطقه جنوبی خزری، راهبردهای اساسی در توسعه پایداری شهرهای مازندران و بررسی هیدرودینامیک و پراکنش شوری در تالاب انزلی، بررسی پوشش برف در البرز مرکزی، عوامل تعدیل مصنوعی زیستگاه قرقاول در منطقه شکار ممنوع سواد کوه در بررسی تاثیرات پیشروی آب دریای خزر در شهرستان ترکمن و جزیره آشورده، بررسی تغییر اقلیم در نوار ساحلی دریای خزر و بررسی روند تغییرات سطح جنگل با استفاده از داده های ماهواره ای توسط اساتید و محققان دانشگاههای دولتی حاشیه دریای خزر به بحث گذاشته می شود.