به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی جهانگیری در دیدار با اعضای انجمن صنفی سرمایهگذاران صنعت گردشگری با بیان این مطلب افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انجمن صنفی را عضوی از مجموعه خود میداند و با تمام قوا از آن حمایت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در سالای گذشته آن طور که لازم بود به صنعت گردشگری نگاه نمیشد، گفت: اجماع نظر و حمایت دولت از سرمایهگذاران سبب شده گردشگری در اولویت قرار گیرد.
وی، با اشاره به حضور هزاران سرمایهگذار و علاقهمند در صنعت گردشگری تاکید کرد: انتظار میرود نگاه اعضای انجمن، نگاه حرفهای و بلند مدت باشد.
جهانگیری ادامه داد: با تاسیس این انجمن میتوانیم سرمایهگذاران را به خوبی شناسایی و جذب کنیم و اگر نگاه کاملا فرابخشی باشد، حل مشکلات آسانتر خواهد شد.
معاون سرمایهگذاری و طرحها با بیان اینکه سازمان میتواند خواستهها و برنامههای انجمن را به بدنه دولت برده و مصوبات لازم را بگیرد، اظهار داشت: انجمن با این حمایت میتواند به جای درگیر شدن در کارهای کوچک پس از شناسایی مشکلات و موانع موجود در توسعه صنعت گردشگری، ایده و فکر بدهد.
در ادامه این دیدار علی شاندرمنی دبیر کل انجمن و عضو هیات مدیره پس از معرفی اعضای انجمن صنفی سرمایهگذاران صنعت گردشگری تاکید کرد: این انجمن برنامهها و اهداف زیادی دارد که برای تحقق اهداف مورد نظر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
وی هدف از راهاندازی این انجمن را توسعه و رونق صنعت گردشگری در کشور ذکر کرد و گفت: اعضای این انجمن متشکل از سرمایهگذاران توانمندی است که نگاهشان دستیابی و رسیدن ایران به جایگاه مناسب و رفیع در صنعت گردشگری است.
شاندرمنی گفت: انجمن مذکور در حال حاضر دارای 9 عضو است که در نظر داریم با اعلام فراخوان اعضای انجمن را بیشتر کرده و از تواناییهای سایر سرمایهگذاران نیز استفاده کنیم.
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