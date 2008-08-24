به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی که در حاشیه کنگره بزرگداشت شهید سیداسدالله لاجوردی ، دیدهبان انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در مورد تشکیل کارگروه مشترک دولت و قوه قضاییه برای بررسی دستورالعملها و آییننامههایی که ناقض قانون هستند،گفت : در معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار بر این شد که هر یک از دادخواستهایی که دراین دستگاه نسبت به یکدیگرایجاد میشود و امکان رسیدگی به آن در دولت وجود دارد، به قوه قضاییه کشیده نشود و در دیوان عدالت اداری نیز شوراهای حل اختلافی فعال شده است.
وی خاطرنشان کرد: از طرف دولت و قوه قضاییه افرادی برای این کارگروه تعیین شدهاند و قرار شده جلساتی داشته باشند و انشاءالله به یک راهکار نهایی میانجامد.
خبرنگاری با بیان اینکه یکی از کارهای قوه قضاییه صیانت از حقوق عامه است، بیان کرد که شنیده میشود با توجه به مباحث مطرح شده پیرامون کردان، برخی احزاب اعلام کردند که با وجود وی در انتخابات شرکت نمیکنند ، نظر دستگاه قضایی در این رابطه چیست؟
رئیسی پاسخ داد : صیانت از حقوق عامه وظیفه همه دستگاهها است و برای قوه قضاییه نیز طبق قانون، وظیفه دفاع از حقوق عامه در نظر گرفته شده است. وی افزود: این وظیفه را سازمانهای مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور، نهادهایی چون دیوان عدالت اداری و دادگستری در رسیدگی به شکایات انجام میدهند.
رئیسی ادامه داد : ما معتقدیم همه دستگاهها باید خود را نسبت به رعایت بایدها و نبایدهای قانونی موظف بدانند و در دیدار مقام معظم رهبری نیز بر این مسئله تاکید شده است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همه دستگاهها با محور قرار دادن قانون میتوانند حرکتی قانونمندانه و به دور از سلایق داشته باشند و این میتواند بر وحدت ملی و پیشرفت توسعه کشور نقشی بسزا داشته باشد.
رئیسی همچنین در توصیف شخصیت شهید لاجوردی گفت : وی انسانی حقیقتا خداخواه، تکلیف مدار و دارای عشق به انسانها بود.
وی با تاکید بر اینکه شهید لاجوردی دارای شخصیتی ولایتمدار بود تصریح کرد: تبعیت از ولایت را برای خود وظیفه میدانست و گوشی شنوا برای اوامر امام (ره) و دستورات مقام معظم رهبری داشت و در مقام عمل نیز دقیق بود.
معاون اول قوه قضاییه، بصیرت را از ویژگیهای شهید لاجوردی برشمرد و اظهار داشت : وی دارای چهرهای دشمنشناس بود و با همان شناخت با این گروه برخورد میکرد.
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