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۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۰۵

32 میلیون یورو تسهیلات ارزی به شرکت پلیمر کرمانشاه اختصاص یافت

در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و توسعه صنعت پتروشیمی در کشور ، هیئت وزیران با اعطای بیش از 32 میلیون یورو تسهیلات ارزی به شرکت پلیمر کرمانشاه موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیـسیون اقتـصاد دولت بنـا بـه پیشـنهاد بانک ملی ایران با اعطای تسهیلات ارزی به مبلغ 32 میلیون و 480 هزار یورو از محل حساب ذخیره ارزی به شرکت پلیمر کرمانشاه با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پـروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب1375ـ » موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه ، پرداخت تسهیلات ارزی مشروط به عدم وجود معوقات ارزی ـ ریالی سهامداران این شرکت به سیستم بانکی و اخذ تضمین‌های کافی و اطمینان از بازپرداخت اقساط با نظارت بانک مرکزی است.

شرکت پلیمر کرمانشاه از زیر مجموعه های شرکت پتروشیمی باختر (سهامی خاص) است که در زمینه های صنعت پتروشیمی و بخصوص طرح پلی اتیلن سنگین کرمانشاه مشغول فعالیت است. این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 737614

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