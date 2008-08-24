  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۳۷

گروه های مدیریت بحران محله در مشهد تشکیل می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد از تشکیل گروههای مدیریت بحران محله در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابوالقاسم باغبان نژاد ظهر امروز در نخستین دوره آموزشی گروه های مدیریت بحران محله اظهار داشت: این دوره با همکاری مشترک شهرداری های مشهد و کرمان و با هدف اعتلای فرهنگ مقابله با حوادث و بحران های احتمالی برگزار شده است.

وی از تشکیل گروه های بحران محله در هر یک از نواحی شهر مشهد خبر داد و در خصوص ویژگی های این گروه ها اظهار داشت: اعضای این گروه افراد داوطلبی هستند که آموزش های پایه لازم را در زمینه مدیریت بحران به ویژه در موارد آمادگی و مقابله با آن در زمینه هایی چون اطفای حریق، جستجو و نجات مجروحان و ارایه کمک های اولیه می بینند و در مواقع بحرانی قبل از رسیدن و یا در کنار تیم های اصلی مدیریت بحران در محلات خود به فعالیت مشغول می شوند.

وی با بیان اینکه دلیل اصلی ایجاد این گروهها استفاده از تجربیات بحران های گذشته است، تشکیل این گروه ها را مبتنی بر دو رویکرد دانست و ادامه داد: افرادی که در این گروهها عضو می شوند در پی آموزش های ارایه شده آمادگی بیشتری در برابر سوانح پیدا خواهند کرد و نیز این افراد قادر خواهند بود به عنوان نیروهای کمکی در هنگام وقوع بحران به خود، خانواده و همسایگان تا رسیدن کمک های سازمان های متولی خدمات امداد و نجات ارائه دهند.

نخستین دوره آموزشی گروه های مدیریت بحران محله (CERT) در راستای کاهش تلفات انسانی و عوامل بحران ساز برگزار شد در این مراسم بیش از 400 شرکت کننده از شهرداری های کرمان و مشهد به تبادل تجربیات پرداختند و در حاشیه این مراسم دو مانور مشترک با همکاری شهرداری های مشهد و کرمان در پارک بابا قدرت برگزار شد.

 

کد مطلب 737626

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها