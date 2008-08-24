بروز مشکلات در سری جدید آی فن

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از استقبال فراوان از سری جدید آی فن ها و میزان بالای فروش این محصول، اکنون بروز مشکلاتی در سیستم این گوشی ها شرکت اپل را با انتقاد جدی رو به رو کرده است.

اشکالاتی از قبیل قطعی تماسها، سرعت پایین شبکه و یا قطعی خدمات شبکه کاربران این گوشی ها را با مشکلات بسیاری رو به رو کرده است.

همچنین براساس آمار غیر رسمی که از چهار شهر بزرگ جمع آوری شده است، کاربران از اختلالاتی مانند اشکالات خدمات شبکه، قطع بودن سیستم از اینترنت، اختلالات در مکالمه، قطع مکالمه و ناتوانی در اجرای برنامه ها ابراز نارضایتی کردند.