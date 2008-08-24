تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان سنجش آموزش کشور به منظور فراهم کردن تسهیلات لازم برای افرادی که موفق نشده اند تا کنون برای دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون اقدام کنند با همکاری شرکت پست ترتیبی داده است تا در روزهای دوشنبه 4 شهریورماه و سه شنبه 5 شهریورماه منحصرا در باجه های مرکزی شهرستانهای مختلف کشور اقدام شود.

وی اظهار داشت: در شهرستانهای تهران نیز در روزهای دوشنبه 4 شهریورماه و سه شنبه 5 شهریورماه منحصرا در مناطق پستی 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 19 نسبت به توزیع دفترچه اقدام شود.

معاون سازمان سنجش آموزش گفت: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 87 که دفترچه راهنمای انتخاب رشته را تا تاریخ 5 شهریور ماه دریافت می کنند می توانند تا ساعت 24 همان روز با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به انتخاب رشته در این آزمون اقدام کنند.