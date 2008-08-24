ورود کشتی های آمریکایی به گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر، یک ناو جنگی آمریکا پس از ورود به دریای سیاه وارد بندر باتومی شد و تا آنچه را که از آن کمک های انسانی یاد شده است به طرف گرجستانی برساند.

این رویداد در حالی رخ می دهد که یک قطار باری گرجستانی حامل سوخت در برخورد با یک مین منفجر شد.

این نخستین کشتی جنگی آمریکا برای ارائه کمک بشردوستانه به گرجستان است که امروز وارد بندر باتومی شد.



رویترز گزارش می دهد که کشتی یو.اس.اس. مک فال آمریکا حامل کمکهایی از جمله پوشاک و مواد غذایی برای دهها هزار آواره گرجستان می باشد.



گزارش ها حاکی از آن است که دو فروند کشتی آمریکایی دیگر نیز قرار است بزودی وارد این کشور شوند.

گفتنی است که در پی عبور این کشتی ها از آب های ترکیه اعتراضات مردمی در این کشور به این اقدام آمریکا بالا گرفت.