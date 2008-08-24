نخستین مرکز 100 هزار شماره ای تلفن همراه در شرق کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، محمدجواد محمدی زاده ظهر امروز در دومین روز هفته دولت در مراسم افتتاح نخستین مرکز 100 هزار شماره ای تلفن همراه در شرق کشور افزود: برتری کشورها در دنیای امروز بر مبنای دانش و اطلاعات بیشتر است که آن هم در بستر ارتباطات محقق می شود.

وی جلوگیری از اتلاف منابع، صرفه جویی در هزینه ها و تحقق توسعه را از جمله دستاوردهای ارتباطات خواند و گفت: مخابرات ارتباط میان نسل ها و عصرها را برقرار می کند.

محمدی زاده به ایجاد کریدور علم و فناوری رضوی در آینده نزدیک اشاره کرد و افزود: این کریدور موجب ایجاد ثروت در منطقه خواهد شد

استاندار خراسان رضوی به پیشرفت 93 درصدی مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان اشاره کرد و گفت: مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت نیز در حال پیگیری است .

در این مراسم علی عنابستانی فرماندار سبزوار زیرساختهای ارتباطات را موجب شکوفایی کشور دانست و گفت: مرکز 100 هزار شماره ای MGW تلفن همراه سبزوار دومین مصوبه سفر هیئت دولت به استان بود که پس از ارتقاء دانشکده علوم پزشکی سبزوار به دانشگاه بصورت 100 درصد به انجام رسید.

وی اظهار داشت: این پروژه با ظرفیت اولیه 100 هزار شماره و قابلیت توسعه تا یک میلیون شماره دارای پیشرفته ترین نوع سوئیچ تلفن همراه در سطح کشور است.

فرماندار سبزوار گفت: این مرکز با صرف هزینه دو میلیارد و 500 میلیون ریال دارای قابلیت GPRS (اینترنت روی تلفن همراه)، ارسال و دریافت MMS، ارسال و دریافت VMS (پست صوتی) و پشتیبانی سرویس های EDGE است.