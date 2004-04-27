دانشگاه گيلان ميزبان شايسته اي خواهد بود

به گزارش خبرنگار "مهر" احمد پوريا قائم مقام اداره تربيت بدني دانشگاه گيلان در اين خصوص گفت: هماهنگي هاي لازم جهت ميزباني سومين دوره اين بازيها انجام گرفته و تاكنون مجموعا 10 دانشگاه از كشورهاي حاشيه درياي خزر جهت شركت در مسابقات آمادگي خود را به كميته برگزاري مسابقات و دانشگاه گيلان، ميزبان اين المپياد اعلام كرده اند.

وي با اشاره به دانشگاههاي شركت كننده در اين رقابتها گفت: تاكنون 3 مركز دانشگاهي از كشور روسيه، همراه با دانشگاههاي آذربايجان ، قزاقستان ، داغستان، تركمنستان و 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، مازندران ، گيلان از كشورمان در تدارك آماده سازي تيم هاي خود مي باشند.

احمد پوريا با اشاره به تعداد رشته هاي ورزشي اين مسابقات اظهار داشت: دانشجويان پسر در اين مسابقات در 3 رشته تيمي واليبال، بسكتبال و فوتبال و 8 رشته انفرادي ، دو و ميداني، تنيس روي ميز، شنا، شطرنج ، كشتي آزاد ، جودو، تكواندو و كاراته مسابقه خواهند داد.

وي گفت: دختران دانشجو نيز در 3 رشته تيمي بسكتبال ، واليبال و هندبال و رشته هاي انفرادي دووميداني ، تنيس روي ميز، شنا و شطرنج به رقابت خواهند پرداخت.

پوريا در پايان گفت: با حمايت هاي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مساعدت هاي بخشهاي ورزشي كشور مطمئنا دانشگاه گيلان ميزبان شايسته اي براي اين مسابقات خواهد بود.