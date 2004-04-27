به گزارش خبرنگار "مهر" احمد پوريا قائم مقام اداره تربيت بدني دانشگاه گيلان در اين خصوص گفت: هماهنگي هاي لازم جهت ميزباني سومين دوره اين بازيها انجام گرفته و تاكنون مجموعا 10 دانشگاه از كشورهاي حاشيه درياي خزر جهت شركت در مسابقات آمادگي خود را به كميته برگزاري مسابقات و دانشگاه گيلان، ميزبان اين المپياد اعلام كرده اند.
وي با اشاره به دانشگاههاي شركت كننده در اين رقابتها گفت: تاكنون 3 مركز دانشگاهي از كشور روسيه، همراه با دانشگاههاي آذربايجان ، قزاقستان ، داغستان، تركمنستان و 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، مازندران ، گيلان از كشورمان در تدارك آماده سازي تيم هاي خود مي باشند.
احمد پوريا با اشاره به تعداد رشته هاي ورزشي اين مسابقات اظهار داشت: دانشجويان پسر در اين مسابقات در 3 رشته تيمي واليبال، بسكتبال و فوتبال و 8 رشته انفرادي ، دو و ميداني، تنيس روي ميز، شنا، شطرنج ، كشتي آزاد ، جودو، تكواندو و كاراته مسابقه خواهند داد.
وي گفت: دختران دانشجو نيز در 3 رشته تيمي بسكتبال ، واليبال و هندبال و رشته هاي انفرادي دووميداني ، تنيس روي ميز، شنا و شطرنج به رقابت خواهند پرداخت.
پوريا در پايان گفت: با حمايت هاي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مساعدت هاي بخشهاي ورزشي كشور مطمئنا دانشگاه گيلان ميزبان شايسته اي براي اين مسابقات خواهد بود.
سومين المپياد ورزشي دانشگاههاي حاشيه درياي خزر
دانشگاه گيلان ميزبان شايسته اي خواهد بود
سومين المپياد ورزشي دانشگاههاي حاشيه درياي خزر شهريورماه سال 83 به ميزباني دانشگاه گيلان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار "مهر" احمد پوريا قائم مقام اداره تربيت بدني دانشگاه گيلان در اين خصوص گفت: هماهنگي هاي لازم جهت ميزباني سومين دوره اين بازيها انجام گرفته و تاكنون مجموعا 10 دانشگاه از كشورهاي حاشيه درياي خزر جهت شركت در مسابقات آمادگي خود را به كميته برگزاري مسابقات و دانشگاه گيلان، ميزبان اين المپياد اعلام كرده اند.
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