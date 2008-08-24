روند پیوستن اوکراین به ناتو باید سرعت بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ویکتور یوشچنکو روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی به مناسبت هفدهمین سالگرد استقلال اوکراین گفت: ما باید کار خود را برای پیوستن به سیستم کلی امنیت اروپا و تقویت پتانسیل دفاعی کشور سرعت دهیم.

وی افزود: تمامی کسانی که نگران اوکراین هستند باید آشکارا با پیوستن این کشور بع ناتو موافقت کنند.

تفلیس در روز هفتم آگوست حمله گسترده ای را به منطقه خودمختار اوستیای جنوبی آغاز کرد که با مقابله نیروهای روسی مواجه شد و رئیس جمهوری اوکراین نیز حمایت خود را از گرجستان اعلام کرد.

گرجستان و اوکراین دو جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی هستند.