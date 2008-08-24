به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه کمدی "مرغ دریایی" در چهار پرده روایتی از دیدگاههای چهار زن و شش مرد است که درباره هنر و ادبیات گفتگو می‌کنند. موضوع اصلی نمایشنامه هم درباره عشق است.

در این نمایش مسعود دلخواه، حسین محب اهری، فرزانه نشاط خواه، کامبیز امینی، توفان مهردادیان، بهناز سلیمانی، مینا درودیان، علی برجی، شبنم خزلی، معین عشاقی، اردشیر زرین، صادق حیدری، سارا علیا، سپهر گودرزی، لعیا خرامان، احسان حقیقی، احمد آشکاری، حسین سینجلی و علی محمدیان بازی می‌کنند.

نمایش "مرغ دریایی" ساعت 19 روز دوشنبه چهارم شهریور در تالار اصلی مولوی ویژه منتقدان و اهالی رسانه اجرا می‌شود.