آمریکا برای تداوم حضور خود از تجهیز نیروهای عراقی جلوگیری می کند

به گزراش خبرگزاری مهر، "عزت شاهبندر" عضو فراکسیون فهرست العراقیه درپارلمان عراق به رادیو سوا گفت: ارتش آمریکا با مجهز نکردن نیروهای مسلح عراق به سلاح های لازم، مانع از بهبود توانمندی و بالارفتن کارایی آنها می شود.

وی افزود: مرتبط کردن خروج نیروهای آمریکایی از عراق با وضعیت امنیتی این کشور به معنای باقی ماندن دائمی این نیروها درعراق است زیرا واشنگتن همواره تداوم خشونت ها و ضعف توانمندی عراقی ها را برای ادامه حضور خود بهانه قرار می دهد.

شاهبندر از توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن انتقاد کرد و گفت: ریشه و اساس این توافقنامه جنبه قانونی بخشیدن به ادامه حضور نیروهای آمریکایی درعراق است و واشنگتن به خواست بغداد مبنی برضرورت جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور پاسخ نخواهد داد.

نوری المالکی نخست وزیرعراق و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبرسال2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی وامنیتی می شود به امضا رساندند.

مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند. این توافقنامه که هم اکنون گفتگوهای محرمانه درباره آن درجریان است به آمریکاییها حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.