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۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۳۹

برای آلودگی آب و هوا در منطقه خزری باید چاره اندیشی فوری شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه شاخص سلامت محیط زیست کشورهای حاشیه دریای خزر رو به بهبودی است در عین حال گفت: آلودگی آب و هوا در منطقه خزری تهدید کننده است و در این خصوص باید به سرعت چاره اندیشی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد جعفری صمیمی عصر یکشنبه در ادامه اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی دریای خزر در دانشگاه مازندران افزود: امروزه کیفی ترین متغییرها عملکرد محیط زیست به شاخص مثبت تبدیل شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه میانگین نشان می دهد که وضعیت سلامت محیط زیست در کشورهای حاشیه دریای خزر 15 درصد رشد داشته است، تصریح کرد: تخریب و از بین بردن محیط زیست در این سال ها در کشورهای جهان افزایش داشته است.

صمیمی با بیان اینکه شاخص محیط زیست ایران از مقام پنجم طی سه سال گذشته به مقام اول در بین کشورهای حاشیه دریای خزر تبدیل کرده است، یادآور شد: وضعیت تامین منابع آب در این کشورها وخیم است.

به گفته این محقق، وضعیت منابع آبی زیرزمینی و سطحی این کشورها طی سالهای 2006 تا 2008 رو به نابودی و زوال است.

معاون پژوهشی دانشگاه مازندران با بیان اینکه در طی سالهای گذشته غیر از کشورهای روسیه و ترکمنستان با کاهش شاخص تنوع محیط زیستی مواجه بوده ایم، خاطر نشان کرد: ایران در این بین مقام سوم را در این شاخص کسب کرد.

وی عنوان کرد: در سال 2008 همه کشورهای حاشیه دریای خزر با کاهش شاخص منابع طبیعی مولد مواجه بودند.

کد مطلب 737752

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