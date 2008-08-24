پروژه های بهداشتی، آموزشی و عمرانی در خلیل آباد بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در خلیل آباد، فرماندار خلیل آباد بعد از ظهر امروز در مراسم بهره برداری از دو واحد آموزشی در روستاهای مهدی آباد و جعفرآباد و چند پروژه عمرانی در روستای کاهه از توابع بخش ششطراز این شهرستان گفت: خدمات دولت هدیه کوچکی برای مردم است.

مهدی هنرور با بیان اینکه مسئولان در نظام اسلامی خدمتگزار مردم هستند، گفت: تلاشهای دولت برای رفع محرومیت در مناطق مختلف قابل مقایسه با دولتهای قبلی نیست.

بهره برداری از دو واحد آموزشی پنج کلاسه در روستاهای مهدی آباد و جعفر آباد با اعتبار هر واحد 140 میلیون تومان و زیربنای 280 مترمربع و زمینی به مساحت 1700 مترمربع، همچنین افتتاح بوستان روستای کاهه با اعتبار اولیه چهار میلیون تومان در هفته دولت بهره برداری خواهد شد.

همچنین همزمان با هفته دولت کلنگ زنی احداث ساختمان دهیاری روستای کاهه با اعتبار 10 میلیون تومان و زیربنای 60 مترمربع و کلنگ زنی مجتمع فرهنگی روستای مهدی آباد در زمینی به مساحت دو هکتار شامل پارک بازی و سرویسهای بهداشتی با اعتبار اولیه 9 میلیون تومان در این شهرستان انجام خواهد شد.



مهدی فروزان معاون فرماندار خلیل آباد نیز در مراسم بهره برداری از چندین پروژه عمرانی بهداشتی در خلیل آباد گفت: امروز دنیا ایران را به عنوان یک کشورت قدرتمند بین المللی می شناسد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اقدامات خوب انجام گرفته طی سه سال گذشته و شجاعت و ارتباطات خوب دولت در سطح کشورهای جهان، دنیا ایران را کشوری قدرتمند در عرصه ارتباطات بین الملل می شناسد.

وی حضور سران کشورهای مختلف در ایران و حمایت مقام عظمای ولایت از دولت را دلیل این امر دانست.

همچنین با حضور مسئولان از چندین پروژه عمرانی توسط شهرداری کندر، بهره برداری شد.

از جمله این پروژه ها، پروژه ساخت واحد مسکونی مددجو با هشت میلیون تومان اعتبار، افتتاح و بهره برداری از چاه آب شرب شهر کندر با 70 میلیون تومان اعتبار و ساخت منبع ذخیره آب و حفر یک حلقه چاه ساخت اطاقک و نصب تاسیسات آب شرب برای مجتمع آبرسانی روستایی ایرج آباد با 90 میلیون تومان اعتبار است.

با بهره برداری از مجتمع های آبرسانی شهر کندر و ایرج آباد، 900 مشترک از آب شرب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.