آلودگی دریای خزر از رودخانه ولگا شدیدتر است

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور ولادیمیر بوکین بعد از ظهر یکشنبه در ادامه برپایی نخسیتن کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی دریای خزر در بابلسر گفت: استقرار شهرهای بزرگ متعدد و وجود کارخانه های متنوع با انواع مسائل زیست محیطی مهمترین عوامل آلودگی دریای خزر محسوب می شود.

وی به تولید و اکتشافات نفتی و گازی در دریای خزر اشاره کرد و گفت: هر چند کمپانیهای اکتشافی بزرگی در دریای خزر مشغول کار هستند اما فعالیتهای همین شرکتها نیز آلودگیهای خاص خود را برای این دریا به همراه دارد.

این استاد دانشگاه به لزوم حضور تکنولوژی به منظور رعایت اصول زیست محیطی در این دریا اشاره کرد و گفت: اکنون آبزیان دریای خزر به دلیل شدت آلودگیهای موجود به شدت در معرض خطر قرار دارند که با استفاده از تکنولوژیهای روز باید به آنها کمک شود.

وی از تکثیر مصنوعی ماهیان و دیگر آبزیان در روسیه خبر داد و گفت: برای حفظ ماهیان به ناچار باید ازت کنولوژی تکثیر مصنوعی آبزیان در این دریا استفاده کنیم.